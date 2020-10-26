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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fransız mallarını asla satın almayın" 
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın."

"Nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor?"
Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye, çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var."  

"İslam ve Müslüman düşmanlığı devlet başkanı seviyesinde desteklenen politika haline gelmiştir"
İslam ve Müslüman düşmanlığının, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde desteklenen politika haline geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz. 6 milyon insanı Avrupa'da yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum; Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir." 

Erdoğan, "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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