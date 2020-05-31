Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buram buram tarih kokan ve vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin, "Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser çıktı." dedi.

"Buram buram tarih kokan ve vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin, "Hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, hastaneye adı verilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ile ilgili şunları kaydetti:

"Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür."

"Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır"

"Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur."

"Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin hizmetine sunduk"

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde sadece 460 eserin restorasyonunun yapılmış olduğunu belirten Erdoğan, "Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir."

"Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.

Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Hastane projesinin videosunun da yer aldığı paylaşımda, Hadımköy'de 23 dönüm arazi üzerinde yer alan, 4500 metrekarelik kapalı alanı bulunan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin restore edilmesine, 45 gün önce başlandığı belirtildi.

Paylaşımda, toplam 101 yatak kapasitesine sahip hastanede, 59 adet yoğun bakım yatağı, 42 adet hasta yatağı bulunduğu ifade edildi.

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