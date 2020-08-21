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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi açıkladı: 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce verdiği müjdenin ne olduğunu Dolmabahçe'de açıkladı. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi yaptığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi açıkladı: 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce verdiği müjdenin ne olduğunu Dolmabahçe'de düzenlediği basın toplantısında açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi açıklarken önce dış politikada yaşanan son gelişmelere değindi. 

Ardından Erdoğan müjdeyi açıkladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeye göre, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Karadeniz'de Fatih sondaj gemimiz Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 

Erdoğan şunları kaydetti:

"

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız."

Cumhurbaşkanı "İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den bekliyoruz. Akdeniz'deki çalışmalarımıza hız vereceğiz" diye ekledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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