  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, iftarda polislerle tek tek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddet politikalarının Ramazan'da artmasından endişeli17 Nisan 2021 Cumartesi 09:41
  • Ayvalık'taki Güneş Adası'nda mahsur kalan 48 sığınmacı kurtarıldı17 Nisan 2021 Cumartesi 09:40
  • Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı17 Nisan 2021 Cumartesi 09:39
  • Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı17 Nisan 2021 Cumartesi 09:38
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de17 Nisan 2021 Cumartesi 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Nisan 2021 Cumartesi 09:37
  • Hakkari'de dereye düşerek şehit olan asker için tören düzenlendi17 Nisan 2021 Cumartesi 09:36
  • İçişleri Bakanlığı: (Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialar) Müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı16 Nisan 2021 Cuma 16:13
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi16 Nisan 2021 Cuma 16:03
  • Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu16 Nisan 2021 Cuma 15:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti