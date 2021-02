Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerde görev alacakları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttükleri kongrelerin büyük coşku ve heyecanla gerçekleştiğini belirtti.

Birliklerini, beraberliklerini ve kardeşliklerini güçlendirdikleri, ülkeye ve millete hizmet heyecanını yeniledikleri, umutlarını ve azimlerini biledikleri kongreleri demokrasi şölenlerine çeviren partililere teşekkür eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, siyasetlerinin temelinde, asırlardır elden ele, nesilden nesle aktarılarak bugünlere ulaştırılan bir büyük davanın olduğunu söyledi.

Bu davanın mayasının, medeniyetine ve milletine hizmet etme anlayışıyla yoğrulduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, büyüterek, daha çok güçlendirerek, refahı daha çok artırarak gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar hep bu anlayışla gece gündüz çalışmış, hep aynı menzile doğru ilerlemiştir. Hiçbir sıfat, hiçbir görev, konum, davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz. Genel Merkezimizden mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize kadar, teşkilatlarımızın her kademesindeki görev değişimlerini bayrak yarışındaki gibi bir sorumluluk aktarımı olarak görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde, gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden, bu anlayışla çok daha azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin, ülkeyi kalkındırma ve büyütme, milletin huzurunu ve refahını ileriye taşıma yolunda verdiği mücadelenin yanında yer alan herkese, kapılarının da gönüllerinin de yönetim kademelerinin de sonuna kadar açık olduğunu, teşkilatta sorumluluk üstlenen arkadaşlarının da bu anlayışa milletin her bir ferdini partiye kazandırmak için samimiyetle gayret göstereceğine yürekten inandığını dile getirdi.

"2023 seçimleri kritik öneme sahiptir"

AK Parti'nin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrının "milletin her bir ferdinin kendini bu çatı altında görebilmesi ve hissedebilmesi" olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz her zorlu mücadelede milletimizin, bizi gerektiğinde can pahasına sahiplenmesinin arkasında işte bu gerçek vardır. Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden, seçim gününe kadar var gücünüzle sahada çalışmanızı, kapısını çalmalık, derdini dinlemedik, gönlünü kazanmadık vatandaşımız bırakmamanızı istiyorum. İşte hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo, bizim hem ülkemize yaptığımız hizmetleri sürdürmek hem de kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerektiği gerçeğini teyit ediyor."

Erdoğan, çocuklara 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmaları ve mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarında görev alanların böylesine büyük bir vebali üstlendiklerinin farkında olduklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Bu süreçte Rabia'mıza daha sıkı sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Canlı bağlandığı kongrelere katılan partililerle hep birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." diyen Erdoğan, "Rabia'mız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır." şeklinde konuştu.