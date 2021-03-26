Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Aşılama çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak." dedi.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.

Camiye saldırı

Erdoğan şunları söyledi:

"Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"