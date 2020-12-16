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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz." dedi.

"Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır." şeklinde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz."

"CAATSA  ilk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmakta"
Erdoğan, "Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz." dedi.

Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararları hakkında, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin yaptırım kararı hakkında şunları kaydetti:

"CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır."

"Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir." ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararı hakkında, "Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır." dedi.

"Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız"
"Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız." şeklinde konuşan Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."

Erdoğan, "Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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