Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi." dedi.

İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yönelik "Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz." eleştirisinde bulundu.

"Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir"

KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışmasına değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir."

Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'ye yönelik saldırının İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor." dedi.

Kanal İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda da "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı." ifadesini kullandı.