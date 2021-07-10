  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüşmesinde, oturma eylemine her zaman şahsı ile bakanlar ve partililer olarak destek verdiklerini, çadırda bugün de ailelerle hemhal olmak istediklerini söyledi.

Ailelerin ramazanda İstanbul'daki iftar programına teşrif ettiğini dile getiren Erdoğan, ailelerle yaşadıkları acıyı çadırda paylaşmak istediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Şüphesiz bu çadır problemi çözmüyor. Şu ana kadar malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun. Kolay değil. Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalarak devam etti. Tabi daha da bunun artacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır anneleriyle Şırnak anneleri bütünleşti mi bütünleşti. Van anneleri bütünleşti mi bütünleşti ve bütün bunlar sürekli olarak artarak devam ediyor. Acımız tabi ki büyük fakat şunu açık söylemem lazım, PKK'nın, HDP'nin, tüm bunların evlat diye bir derdi yok." diye konuştu.

"Dicle kenarında aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek durumundayız"
"Kandil'de taciz, onlar için bir sorun değil. Oradaki 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaki kızların taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Daha ileri gidiyorum, oranın yöneticileri konumunda olanların evlat diye bir sorunu yok, onlar taciz nedir, böyle bir dertleri yok. Çünkü onlar taciz terörünün üzerinden beslenerek bugünlere geldiler. İnanıyorum ki; kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır, hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu işin takibinde olduklarını bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerimiz, bütün bunların üzerine gidiyor ve hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu işi kovalayacağız. 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' Şair böyle buyuruyor. Öyleyse Dicle burada mı burada. Dicle kenarında aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek durumundayız. Şu an Parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz ve bu takibi devam ettireceğiz."

Ailelerin oturma eyleminin 700 güne yaklaştığına işaret eden Erdoğan, ailelerin gösterdiği sabrı bundan sonra da sürdüreceğine inandığını aktardı.

Erdoğan, "Şunu kesinlikle bilsinler ki; bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü bizim de evlatlarımız, torunlarımız var. Sizlerin acısı da bizim acımızdır. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Rabb'im inşallah bu kalan yavrularımıza da kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sabrınızı Rabb'imden artırmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"Bugün büyük bir şeref verildi bize"
Oturma eylemi yapan annelerden Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binasının önünde evlat mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Bugün büyük bir şeref verildi bize. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldi. Tüm devlet büyüklerim geldi. Allah hepsinden razı olsun. Başım gözüm üstüne geldiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Emniyet, vatandaşları asılsız 'bayram harçlığı' paylaşımlarına karşı uyardı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Atama kararları Resmi Gazete'de10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:26
  • Antalya yaklaşık bir haftada 174 bin 808 Rus turisti ağırladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:23
  • İstanbul'da dev uygulama! 458 kişi yakalandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti