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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki toplantıya telefon ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki toplantıya telefon ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya telefonla katıldı
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:20
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