Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Çanakkale bugün Keşmir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilecek Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.



Pakistan'da kendimizi asla yabancı görmüyoruz, şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda bulunan Gazneliler ve Babürlüler ortak tarihimizin önemli parçalarından biridir. Türk askeri 1915'te Çanakkale'de direnirken Pakistan'da Çanakkale için Lahor meydanında yapılan miting çok önemlidir. Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır, Pakistan ile ilişkilerimiz yeni değildir, tarihi geçmişi vardır.

Lahor’da başka bir heyecan daha vardır. Bu heyecan birazdan kürsüye gelecek olan adamdır. Bu adam, Allâme İkbal olarak tanınan Pakistan münevveri Muhammed İkbal’dir. Muhammed İkbal kürsüye gelir. Gözleri dolu doludur. Birkaç gün önce gördüğü rüyanın mahcubiyeti içerisindedir. Yaralı bir aslan edasıyla mikrofona yaklaşır ve halka hitaben, tarihe damga vuracak o meşhur şiirini okur ve der ki:

“Dedi Hz. Muhammed (A.S.) Cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın

Söyle bana ne gibi bir hediye getirdin?

Dedim: Ya Muhammed (A.S.) dünyada yok rahatlık

Bütün özlemlerimden umudu kestim artık

Varlık bahçesinde binlerce gül lale var

Ama ne renk, ne koku... Hepsi de vefasızdır Yalnız bir şey getirdim kutlanmıştır

tekbirlerle

Bir şişe kan ki eşi yoktur namusudur, vicdanıdır

Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanı



Türkiye'nin istiklali için dua eden kardeşlerimizi unutmayacağız. Bizim kardeşliğimiz muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız, başarısını başarımız, sevincini sevincimiz görüyoruz. Pakistan'ın yaşadığı deprem ve sel felaketinde hemen yardımına koştuk. Pakistan FETÖ'ye bağlı okulları Maarif Vakfı'na devrederek gerçek dost olduğunu bir kez daha gösterdi. Pakistan, Türkiye'nin haklı mücadelesinde bizim yanımızda yer aldı. Pakistanlı kardeşlerimize ülkem ve milletim adıma teşekkür ediyorum. Her daim Pakistan'ın yanında olacağız. Kalkınmada istikrar ve güven olmazsa olmazdır. Pakistan'ın tüm kurumlarıyla gösterdiği çaba takdire şayandır. Türkiye - Pakistan iş formunda çok önemli bir yol haritası çizilecek. Pakistan'daki 210 milyon Türkiye'deki 85 milyon insanımızla beraber olacağız. Terörle mücadele Pakistan'ın yanında olacağız. Bizim inancımızda kimden gelirse gelsin zulme rıza zulümdür. Türkiye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda gerek sayın Trump ve Netanyahu ile ilgili atılan adım bir barış planı değil bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek işgalci İsrail'e izin vermeyeceğimizi söyledik. En güçlü tepkimizi biz verdik yine biz vereceğiz. BM toplantısında Keşmir'e sahip çıktık. Keşmirli kardeşlerimizin çektikleri sıkıntıların daha da ağırlaştığını görüyoruz. Keşmir sorunu baskı ve şiddetle değil adalet anlayışıyla çözülür. Türkiye Keşmir meselesinde adalet ve diyalogla çözümün yanında yer alacaktır.

Sen ey mukaddes ülke mübarek ol

Sen ey yüksek şanlı azim nişanesi

Pakistan şad ol.