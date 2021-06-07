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Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen E-Spor Turnuvası Finali'ne katıldı, turnuvada birinci olan sporculara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen E-Spor Turnuvası final programına katıldı. Erdoğan burada, sembolik olarak oynanan FİFA müsabakasını izledi. Paris Saint-Germain FC ve Liverpool FC arasında yapılan maçı izleyen Erdoğan, "Futbol malum kolektif bir takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa neticeye o gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar. Maçı da Paris Saint-Germain almayı başardı" dedi.

Sembolik maçın ardından turnuvada ödül kazanan sporculara hediyeleri verildi. FIFA21, PUBG, PUBG Mobile ve Zula oyunlarında 26 gün süren E-Spor Turnuvasına, final gününe gelene kadar 4 bin 659 genç mücadele etti.

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