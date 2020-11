Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Kars İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'nde video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin geçen 18 yılda, ülkeyi, demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırdığını söyledi.

Salgın döneminini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları, Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Şehirlerin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Adını da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi koyduğumuz bu muhteşem hastane ile sağlık alt yapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz."

'KİBRE, ATALETE, TEMBELLİĞE, NOBRANLIĞA ASLA YER YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de yavaş yavaş artacağına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum. İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabi bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla Meclis'te daha çok çalışacağız. Bu anlayışla hükümette daha çok gayret göstereceğiz. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Bu anlayışla belediyelerimizde daha çok hizmet ortaya koyacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."

'AK PARTİ YENİ BİR IŞIK OLARAK TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE DOĞDU'

Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü ifade eden Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak gördüğünü, kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısındaki artışı da aynı şekilde değerlendirdiğini bildirdi. Önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak, tabanı iyice genişletmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreleri böyle bir dönemde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi ayakta tutma, yaşatma gayretiyle çok keskin tercihlerde bulunduk. Tek parti diktasının milletimizin inancı, değerleri ve hayatı üzerindeki ağır zulümlerine maruz kaldık. Çok partili siyasi hayata geçişimizle adeta nefes borularımızın yeniden açıldığını hissettik. Darbeler ve vesayet baskısı, milletimizin sadece demokrasiyi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp, refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN UFKU GENİŞLEDİ, GÜCÜ ARTTI, HAREKAT KABİLİYETİ YÜKSELDİ'

Ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kalınan saldırıların da arttığına değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ'cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye gerek bile duymuyorum. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröristle baş etmeye çalışan bir ülkeden, çok geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var. Elbette bu süreçde pek çok fedakarlık yaptık. Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var. Ama bunların hiçbiri, önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye'yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça, demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, katettiğimiz her mesafe azmimizi artırıyor, gücümüzü katmerliyor. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum."

KEKEÇ'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefatına ilişkin, "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisine Rabb'imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ADEM ÇALKIN, YENİDEN İL BAŞKANI

Öte yandan İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen kongreye, sadece delege üyeleri alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salona alınan vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı. Kongreye AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile çevre illerin il başkanları katıldı.

Kongreye tek aday olarak giren Adem Çalkın yeniden il başkanı olarak seçildi.