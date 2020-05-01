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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, Türkiye'nin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik eden Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettiklerini belirtti.

İşçilerin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, bu kapsamda, ücretten, sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. 

Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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