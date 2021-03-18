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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele hakkında, "Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele hakkında, "Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar." dedi.

Erdoğan, "Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir." diye konuştu.

Erdoğan, "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor."

Erdoğan, "Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. Gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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