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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir

"Başarılı bir süreç yönetimi gösterdik"
Erdoğan, şöyle devam etti:

"Alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim."

"Yeni bir düzene geçiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada bir müddet daha günlük hayatın yeni kurallara göre işlemek durumunda olduğunu belirtti. 

Bakanlıkların ve tüm kurumların salgın sürecinin yönetilmesinde büyük gayret göstererek, tarihi başarılara imza attığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maske kullanımı, fiziki mesafe, temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz."

İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık. CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor."

"Şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını, üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakanım durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler, şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler." diye konuştu.

Erdoğan, "CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır." ifadelerini kullandı.

"Bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz"
Erdoğan, "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacaklarını belirtti.

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