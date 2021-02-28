  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisince merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı"na telgraf gönderdi.

Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Necmettin Erbakan'ı bir kez daha rahmet ve özlemle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Yaşanabilir Türkiye teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. Hocamız, gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54'üncü hükümetin başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tek parti zihniyetinin Türkiye'nin sosyal, siyasal ve kültürel hayatında açtığı derin yaraların giderilmesinde de Erbakan'ın çok önemli rolünün olduğunu bildiren Erdoğan, "Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen mücadelesini demokratik zeminde yürüterek ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Erbakan'ın, kuruluşuna liderlik ettiği D-8 girişimi ile mevcut küresel sistemdeki çarpıklıkları gözler önüne serdiğini, İslam'ın adalete, hakkaniyete, barışa ve iş birliğine dayalı dünya tasavvurunu tüm insanlığın gündemine taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda, özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde, hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak Sultan Fatih'in vasiyetini yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi, merhum hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, programa iştirak eden tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı28 Şubat 2021 Pazar 09:52
  • Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı28 Şubat 2021 Pazar 09:51
  • Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Şubat 2021 Pazar 09:19
  • Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu28 Şubat 2021 Pazar 09:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti28 Şubat 2021 Pazar 09:17
  • MSB: Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'de büyük bir insanlık dramının önüne geçildi28 Şubat 2021 Pazar 09:16
  • Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu27 Şubat 2021 Cumartesi 10:09
  • İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti