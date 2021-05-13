Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.
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