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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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