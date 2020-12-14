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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflar için uygulanacak ek destek paketini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik üç ay süreyle ayda 1000 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflar için uygulanacak ek destek paketini duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

4 saat süren Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınıdan etkilenen esnafa yönelik ek destek paketi uygulanması kararı alındı.

Esnafa yapılacak ek destek ödemesine ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kameraların karşısına geçerek duyurdu.

ESNAFA DESTEK PAKETİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, TEK TEK AÇIKLANDI

Erdoğan, üç ay süreyle esnaflara 1000 liralık destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.

"ÜÇ AY SÜREYLE HİBE ŞEKLİNDE YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Üç ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."

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