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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız"

Erdoğan, "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı." diye konuştu.

"Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden,  geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız."

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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