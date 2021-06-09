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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleriyle mücadele ve bölgesel iş birliği konularını ele aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan, Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bu yılın, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin 10’uncu yılı olduğunu söyledi.

'FETÖ HER İKİ ÜLKE İÇİN DE MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ'

Görüşmede, FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleriyle mücadeleden, bölgesel iş birliği konularını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğunda hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu, bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol alacağına inanıyorum" dedi.

'TİCARET HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyet ile Tacikistan sınırında bazı müessif olayların meydana geldiğini belirterek, iki kardeş ülke arasında yaşanan bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, "Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde ticari ilişkileri de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Taraflar olarak, 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür kalkınma yardımları gibi alanlarda iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5'inci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşim ile aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov ise iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ülkesinin her zaman hazır olduğunu söyledi.

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