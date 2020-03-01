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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İdlib'deki birliklerimize yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, NATO'da İttifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirmiştir. Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etmiştir" denildi. 

'SOMUT ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE DESTEKLER BEKLİYORUZ'

Erdoğan'ın, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlarımıza dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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