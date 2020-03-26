  • BIST 91.233
  • Altın 337,279
  • Dolar 6,4023
  • Euro 7,0233
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme26 Mart 2020 Perşembe 14:47
  • Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı26 Mart 2020 Perşembe 14:25
  • Koronavirüs 40 mutasyon geçirmiş26 Mart 2020 Perşembe 14:11
  • Varlık Fonu'na Çin'den 5 milyar dolar26 Mart 2020 Perşembe 14:10
  • Türkiye'nin de aldığı Çin testinde hassasiyet yüzde 30 çıktı26 Mart 2020 Perşembe 14:09
  • İspanya'da bilanço sürekli ağırlaşıyor26 Mart 2020 Perşembe 14:07
  • Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak26 Mart 2020 Perşembe 14:06
  • TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme26 Mart 2020 Perşembe 14:04
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı26 Mart 2020 Perşembe 14:01
  • YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde uzaktan eğitim sürecek26 Mart 2020 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti