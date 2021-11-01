  • BIST 1.522,040
  • Altın 547,06
  • Dolar 9,5326
  • Euro 11,0237
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Kimya fabrikası' gibi çalışan lise ürünlerini satışa sunuyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Açık Kapı' projesinde başvuruların yüzde 99,76'sı çözüme kavuşturuldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
  • İstanbul'da polisten scooter denetimi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:31
  • Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
  • Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti