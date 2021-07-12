Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Srebrenitsa Katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

ALGI OPERASYONLARINA KARŞI 'BİRLİK' MESAJI

Siyasette sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir. Algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform zemininde oluşturulan dayanışmayı çok anlamlı buluyorum.

Gençlere ulaşmak onların duygularını istismar etmekle olmaz. Nitelikli genç nitelikli toplum arasında yürütülen çalışmalar gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Siyasette, sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir.

Ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.

SPOR TESİSİ YATIRIMLARI 2 KAT ARTTI

Türkiye'nin Gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibariyle ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor yol gösterici bir mahiyettedir. Bu tablo bize gençlerin onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru şekilde hayatı, ülkesi ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor.

Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar.

Türkiye'deki spor tesisi sayısını bin 575'ten aldık, 2 kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz.

"İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA..."

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil.

Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."