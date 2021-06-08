Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."
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