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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın türkü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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