Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Erdoğan deprem bölgesine ilişkin son durumu açıklarken, Deprem sonrası hastanelerde 7'si yoğum bakımda 48 kişinin tedavisi devam ediyor.Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu.

AFRİKA TURU

Son Afrika turumuzla beraber Başbakanlık dönemim de dahil kıtanın 28 ülkesini ziyaret etmiş olduk. Gayretlerimiz sonucunda Afrika ile ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Büyükelçilik sayımız 42’ye çıktı. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı da 36’ya çıktı.

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ

24 Ocak Cuma akşam can kaybına yol açan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşadık. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Elazığ, Malatya dışında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da büyüklü küçüklü topla 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 bina ağır hasar 292 bina orta hasar almıştır. Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu. Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

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"GÖĞSÜMÜ GERE GERE SÖYLÜYORUM..."

Deprem haberini alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımız anında hemen Elazığ’a gönderdik. Sağ olsunlar gerek içişleri Sağlık gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım o günden bu güne bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım MGK toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ’a döndü. Sağlık Bakanım bu salgın hastalıkla ilgili olarak geç vakitte Ankara’ya geldi ve buradaki çalışmalara kendisinin bizzat yapması gereken müdahaleler nedeniyle burada. Çevre ve Şehircilik Bakanım ve şimdi tekrar İçişleri Bakanım orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyorlar. Devletimizi tüm kurumları ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları yerinde gördüm.

Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: UTANMADAN SORUYOR...

Şu anda çıkıp bu CHP’nin başkanı, bu tarih cahilidir, bir acaba Düzce, Kocaeli depreminde neler olup bitmiş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım ve bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu. 9-10 gün deprem bölgelerinde halkla beraber oldum. Çünkü biz dertliydik bunlardan uzak kalamazdık. İktidar olduk yarım kalmış olan deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık. Şimdi sorun Van depreminden haberi yoktur. Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık.

Utanmadan soruyor 'deprem için toplanan paraları ne yaptınız' diye. Deprem için toplanan paralar yerin gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık. Edremit ilçesini adeta biz adeta denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. 27 katrilyonu buldu son rakam. Fazlası var eksiği yok. Van’a bu yatırımları yaptık. 'Nereye harcadınız' diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Aynı şekilde Bingöl depremi. Anında deprem bölgesindeydik. Süratle bugünkü Bingöl’ü biz inşa ettik. Bugünkü Bingöl’ü biz inşa ettik. Aynı şekilde Simav. Yine anında müdahale ile bugünkü Simav’ı inşa ettik.

'Nereden ne yardım gelecek' diyor olsaydık yolda kalırdık. Biz hemen milli bütçeden adımları attık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Onlar ne yaparsa yapsın biz vazifemizi iyi biliyoruz. Kalkıyor CHP’li belediyeler oraya gitmiş de onların yaptıklarıyla sorunlar halledilmiş. Belediyelerin gittiyse Allah razı olsun. Zaten benim vatandaşım onların çok daha fazlasını yapıyor. Deprem gecesinden beri oradaki bakanlarımız ve diğer ekiplerimiz başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına ben teşekkür ediyorum.

"81 İLDE ARTIK YÜKSEK KATLI BİNA YAPILMAYACAK"

Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 6400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremlerden sonra ve depreme hazırlık için harcanan para toplanan vergilerin 5 katı kadardır. Türkiye’yi bu tür tartışmaların içine çekenleri kınıyorum ve sevgili milletime havale ediyorum. Vatandaşlarımızın da deprem konusunda çok daha bilinçli şekilde hareket ettiklerini görüyorum.

81 vilayetimizin hiçbir yerleşim yeri ne çürük zeminde ne de yüksek katlı olarak inşa edilemeyecektir. Deprem bizi beklemiyor. Hazırlıklarımızı bir an evvel bitirmemiz şart. Çevre ve Şehircilik Bakanıma söyledim hiç beklemeden Elazığ ve Malatya’da kırsal kesimde orada tek katlı binaları yapacağız ahırını da yapacağız ve böylece oralarda çelik konstrüksiyonla bu inşaatı bitireceğiz.

Kırsal kesimi süratle halledelim diyoruz. Sonra da merkezde inşaatlara başlayacağız.

"FİLİSTİN'İ YOK EDECEK BU PLANI TANIMIYORUZ"

İsrail 1947'deki Filistin topraklarında işgalci ve şuanda damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var.

İsrail'in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin'i yine hedef alıyorlar.

Bu plan ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.

Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.

Mescid'i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın gereğidir. Bunun için diyoruz ki; Kudüs kırmızı çizgimizdir.