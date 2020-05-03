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Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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