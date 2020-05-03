Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."
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