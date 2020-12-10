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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan milli lideri Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti  Bakü'deki programı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu.

İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de anıt şeref defterine yazdığı mesajda şunları kaydetti:

"44 günlük vatan savaşında Azerbaycan halkı kardeş Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve manevi desteğinin bir kez daha şahidi oldu. Muzaffer ordumuz tarihi zafer kazandı ve Ermenistan tarafından 30 yıldan fazladır devam eden işgale son verildi. Şehitlerimizin kanı ve canı pahasına elde edilen bu zafer Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde uyuyan kardeş Türk şehitlerinin ruhunu şad etti. Azerbaycan halkı Türk şehitlerinin kahramanlıklarını, tarihi hizmetlerini takdir ediyor ve onların anısını her zaman yaşatıyor. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.

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