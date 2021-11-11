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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." dedi.

"Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız.

Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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