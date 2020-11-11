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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı.

Geçen sene ilk kez düzenlenen etkinliği anımsatan Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor."

"Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuzun kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız"
Yeni bir seferberlik başlattıklarını bildiren Erdoğan, "Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır." 

"Orman yangınlarına müdahale süresini 10 dakikanın altına indireceğiz"
Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürüldüğün altını çizen Erdoğan, "İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz. Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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