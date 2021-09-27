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'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'
'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev konuştu.

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