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'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'
'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'
'Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır'
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:22
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev konuştu.
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.