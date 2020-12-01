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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir denetim olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir denetim olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"a video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir." dedi.

Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor. İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek."

"Medya organlarının yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç verici"
Uluslararası medyanın Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadığını ve Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadığını ifade eden Erdoğan, "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir." dedi.

Erdoğan, "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT World haksızlıklara karşı adaletin sesi oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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