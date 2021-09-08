Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" diye konuştu.

Erdoğan, "Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan'ın paylaştığı görselde, "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız. 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 adet hidroelektrik santrali, yüzde 20,1 toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payı" ifadeleri yer aldı.