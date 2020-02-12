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Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin ikinci kez Mehmetçiği hedef aldığı İdlib'de neler yapılacağını, İdlib planını açıkladı. İdlib'deki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde mutabakatları yok sayıp Esed rejimi güçlerini vuracaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib planını açıkladı

İdlib'de Esed rejimi güçleri bir kez daha Mehmetçiği hedef aldı. İdlib'deki gözlem noktalarımızda görev yapan 5 askerimiz şehit oldu 5 askerimiz yaralandı. Esed rejimi geçtiğimiz günlerde de yine mehmetçiğimizi hedef almış, 8 şehit vermiştik.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin ikinci kez Mehmetçiği hedef aldığı İdlib'de neler yapılacağını, İdlib planını açıkladı. 

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde mutabakatları yok sayıp Esed rejimi güçlerini vuracaklarını açıkladı. Erdoğan en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimizi söyledi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mehmetçiğin kanının akıtıldığı yerde hiç kimse güvende olamayacak.

En küçük bir ihmali bile affetmeyeceğimiz bir döneme girdik.

Rejimi belirleyeceğimiz sınıra kadar kovalayacağız.

Karada ve havada ne gerekiyorsa şimdi yapacağız.

Rejim güçlerini her yerde vururuz.

Kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için doğrusu neyse onu yapmayı sürdüreceğiz.

İdlib'deki güçlerimizi ciddi şekilde tahkim ettik.

Biz bu büyük mücadeleyi verirken birileri de içeride fitne çıkarmanın peşinde. Bunun adı tetikçiliktir."

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