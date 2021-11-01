  • BIST 1.522,040
  • Altın 547,06
  • Dolar 9,5326
  • Euro 11,0237
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi. 

Beyaz Saray: Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi
Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi. 

F-16 ve F-35 konularının da gündeme geldi
Üst düzey bir Amerikalı yetkili de Biden-Erdoğan görüşmesinde, F-16 ve F-35 konularının da gündeme geldiğini, ABD Başkanının bu konuda ülkesinde devam eden bir süreç olduğunu anlattığını söyledi.

Yetkili, Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalardaki açıklamalarının, Türkiye'nin F-16'ları satın almak istediğini açıkça ortaya koyduğunu, Biden'ın bu arzuyu dikkate aldığını, ancak ABD'de içinden geçilmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci etraflıca ele almayı sürdürme konusundaki bağlılıklarını net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Amerikalı yetkili ayrıca Türkiye'nin F-35'ler için ödediği parayı geri isteyip istemediğine ilişkin bir soruya, ABD Savunma Bakanlığından bir ekibin hafta içinde F-35 konusunda Türk tarafıyla çalışmaya başlamak üzere Türkiye'ye geldiğini anımsatarak,"F-35 konusundaki süreç devam ediyor." yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Kimya fabrikası' gibi çalışan lise ürünlerini satışa sunuyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Açık Kapı' projesinde başvuruların yüzde 99,76'sı çözüme kavuşturuldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
  • İstanbul'da polisten scooter denetimi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:31
  • Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
  • Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti