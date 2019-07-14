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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında sürpriz görüşme

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i çağırarak iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partide ve kabinede değişime gidebileceğinin konuşulduğu süreçte, kısa bir süre önce eski bakanlardan Mehmet Şimşek’le görüştüğü öğrenildi.

Ali Babacan’ın AK Parti’den istifa ederek yeni bir parti kuracağı ve Eski Bakan Mehmet Şimşek’in de bu harekete örtülü destek verdiği tartışmaları yapılırken, Ankara’da ilginç bir buluşma gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezinde Erdoğan’la iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Siyasi kulislerde, hâlen Londra’da finansal danışmanlık yapan Şimşek’in bir süredir bazı bakan ve AK Parti yöneticileri ile temasta olduğu dile getirilmişti.

ŞİMŞEK ADAY OLMAMIŞTI

Şimşek, birkaç gün önce İstanbul’da katıldığı bir toplantı sırasında Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki iddialarla ilgili sorulara “Zamanı gelince konuşuruz” cevabını vermişti. Erdoğan-Şimşek görüşmesinin, bu açıklamadan sonra yapıldığı ifade edildi. Baş başa yapıldığı belirtilen görüşmede, Babacan’ın başlattığı hareket ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Kulislerde, Erdoğan’ın kabine değişikliği ile birlikte Şimşek’e görev verebileceği konuşuluyor.

24 Haziran 2018 seçimleri sırasında ekonomiden sorumlu bakanlık görevini yürüten Mehmet Şimşek milletvekilliğine aday olmamıştı. Seçimlerden bir süre sonra da, Londra’da bir şirkete finansal danışmanlık yapmaya başlamıştı.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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