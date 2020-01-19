  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir." 

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okmeydanı'nda metrobüs kazası19 Ocak 2020 Pazar 11:30
  • İtfaiye erlerine komando eğitimi19 Ocak 2020 Pazar 11:13
  • Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı19 Ocak 2020 Pazar 10:32
  • 'Sahte polis' suçüstü yakalandı19 Ocak 2020 Pazar 10:26
  • Park tartışmasında kadının kaburgasını kıran akademisyene 15 yıl hapis istemi19 Ocak 2020 Pazar 10:18
  • Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi19 Ocak 2020 Pazar 10:15
  • Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın19 Ocak 2020 Pazar 10:13
  • Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı19 Ocak 2020 Pazar 10:09
  • Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı19 Ocak 2020 Pazar 10:07
  • İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu19 Ocak 2020 Pazar 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti