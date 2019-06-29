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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

"S-400'LERİN SEVKİYATINI BEKLİYORUZ"

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Son dönemde ilişkilerimizde çok ciddi ivme yakaladık. İşbirliğinin S-400 mutabakatıyla ilerlediğini görüyoruz. S-400'ler konusunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte. Akkuyu Nükleer Santrali’nin 2023’te devreye alınması önemli. Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz" dedi.

Putin ise Rusya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilere vurgu yaparak, "2018’de İkili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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