  • BIST 1.394,370
  • Altın 501,32
  • Dolar 8,8250
  • Euro 10,2600
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlığa çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlığa çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı05 Ekim 2021 Salı 09:28
  • PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu05 Ekim 2021 Salı 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Ekim 2021 Salı 09:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlığa çok sayıda atama05 Ekim 2021 Salı 09:23
  • e-Devlet'ten sızıntı açıklaması05 Ekim 2021 Salı 09:22
  • Marmaris'te Türk kara sularına itilen bot ve can salındaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı05 Ekim 2021 Salı 09:05
  • Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı05 Ekim 2021 Salı 09:03
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı05 Ekim 2021 Salı 09:00
  • 28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü05 Ekim 2021 Salı 08:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti04 Ekim 2021 Pazartesi 21:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti