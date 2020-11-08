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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüp çözüm üretiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüp çözüm üretiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

"Hayallerimizi projelere, projelerimizi de tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden çok daha güçlü çıkacaktır"
"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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