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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır." dedi.

Türkiye'nin dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu belirten Erdoğan, trafik kazaları ile ilgili, "İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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