  • BIST 2.025,35
  • Altın 782.41043
  • Dolar 13.7367
  • Euro 15.5692
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç UID temsilcilerine telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcilerine telefonla hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç UID temsilcilerine telefonla hitap etti

İsveç'te temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, İsveç'te yapılacak çalışmaların 2023 için bir hazırlık olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"UID'nin İsveç'teki tüm mensuplarına, Ankara'dan en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Toplantınızın hayırlara verile olmasını diliyorum. Özellikle böyle bir dönemde çalışmalarınızın 2023 için çok çok önemli bir geleceğe çırpınışa vesile olacağına inanıyorum. Sizleri şahsım ve teşkilatım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir zamanda orada toplantı yapmanızla 2023'ün yatırımını çok farklı şekilde yapmış bulunuyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım, özellikle Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde. Onlar bunları yaparken sizler de orada yapmış olduğunuz toplantılarla inşallah 2023'e çok çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bizler de Türkiye'de her hafta sonu hemen hemen, değişik illerde toplantılar ve toplu açılışlar yapmak ve mitingler yapmak suretiyle farklı hazırlanıyoruz. Sizleri bu duygular içinde selamlıyoruz."

Toplantıda, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve UID İsveç üyeleri hazır bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi09 Aralık 2021 Perşembe 10:01
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı09 Aralık 2021 Perşembe 09:59
  • Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi09 Aralık 2021 Perşembe 09:54
  • İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de09 Aralık 2021 Perşembe 09:52
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Aralık 2021 Perşembe 09:35
  • Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı08 Aralık 2021 Çarşamba 23:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum08 Aralık 2021 Çarşamba 20:42
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:51
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üçüncü çocuğunun doğum haberini TBMM'de aldı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:32
  • Ankara Üniversitesinde 3D yazıcıyla gıda üretildi08 Aralık 2021 Çarşamba 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti