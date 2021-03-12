Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal girdi kullanımını azaltmış, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ekonomi Reformları) İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Ekonomi Reformları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reformlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz."

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi olmak için hedeflerimize mutlaka ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.

Dirayetli yönetimimizle 2009 küresel krizi gibi 2013 sonrasındaki pek çok siyasi, sosyal, ekonomik, bütün bu sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız."

"Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. "Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor.

Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır.

Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve güven ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız."

Koronavirüs salgını

Erdoğan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının hem de yeni yönetim sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun sağlıktan üretime güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı başarıyla verdik." dedi.

Salgınla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz."

"Reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor"

Erdoğan, "Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır." şeklinde konuştu.

Ekonomi Reform Paketi

Erdoğan, reformları şöyle açıkladı: