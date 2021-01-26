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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"nde konuşuyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." dedi.

Şehit yakını ve gazilerin atamalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı." diye konuştu.

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var" 
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık."

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