Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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