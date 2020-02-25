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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununa ilişkin, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.

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