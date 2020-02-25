Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.