Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafından yer alıyor. Bu tablo Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KAPASİTESİNİ 838'DEN 1250'YE ÇIKARDIK

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya’da inşaa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250’ye çıkarttık. Sanayisiyle tarımı ile hizmetler sektörü ile ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir.

"BİZ BU OYUNU ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜK"

TBMM’nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli konularını dünya ile ve milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele var. Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafından yer alıyor. Bu tablo Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük.

"TÜRKİYE DIŞLANMAK İSTENİYOR"

Türkiye yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının hemen hepsi ülkemizin etrafında yer alıyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Dünyaya bunun kolay olmayacağının mesajı verdik. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumdayız.

“DİALOG ÇAĞRIMIZA KULAK VERMEK ZORUNDA KALDI”

Elbette bunun bir bedeli oldu bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar hamdolsun bu yoldan dönmedik dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar başaramayacaklar. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir terör örgütüne göz açtırmıyor nefes aldırmıyoruz. Sadece oralardan yapılacak saldırılar ta merkezinde kontrol altına almak için Suriye’de operasyonlar yaptık. Artık bu oyunun başarı şansı olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz’de de oynamak istediler. Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz’deki büyük bir bölümü meşru faaliyet alanımıza dönüştürdük. Ülkemize kuru sıkı tehditlerle içi boş şantajlarla komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrımıza kulak vermek zorunda kaldı. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi millet olarak moral bulmamıza vesile oldu.

"TÜM İMKANLARIMIZLA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı ama bu sefer hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan’ın yanındayız ve yanında olacağız. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek.

Bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyüme gelişme kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir görüyoruz. Antalya Konya Aksaray Nevşehir Kayseri hattı üzerinden ülkemizin turizm merkezi olan hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tüm bu ağlarla Konya ülkemizin en önemli hızlı tren hatlarından biri haline gelecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...

KONYA ŞEHİR HASTANESİ

Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.