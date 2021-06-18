Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
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