  • BIST 1.399
  • Altın 498,643
  • Dolar 8,7301
  • Euro 10,3589
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti: 9 yaralı18 Haziran 2021 Cuma 14:13
  • İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor18 Haziran 2021 Cuma 13:41
  • Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi18 Haziran 2021 Cuma 13:27
  • Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesinin kabulünü istedi18 Haziran 2021 Cuma 12:33
  • HDP binasındaki silahlı saldırının faili Onur Gencer tutuklandı18 Haziran 2021 Cuma 12:03
  • Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması18 Haziran 2021 Cuma 11:53
  • MSB duyurdu: 50 düzensiz göçmen kurtarıdı!18 Haziran 2021 Cuma 11:34
  • Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması: Niyet ve iradesi barışı desteklemek18 Haziran 2021 Cuma 11:24
  • HDP iddianamesi için kabul istemi18 Haziran 2021 Cuma 11:15
  • Diyarbakır'da belediye ekipleri konforlu yol için gece de mesaide18 Haziran 2021 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti